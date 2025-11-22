Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırım yapan HCK Köroğlu Tekstil, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldı.

Ruhsat, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal tarafından firma yetkilisi Güller Köroğlu’na teslim edildi.

Kaymakam Köksal, yapılan yatırımın ilçe ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, Sungurlu’nun sanayi potansiyeline katkı sağlayacak her girişimi desteklediklerini vurguladı.

OSB’de pantolon ve çeşitli tekstil ürünleri üretimi yapacak olan firmanın yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Yatırımın, Sungurlu’nun sanayi kapasitesine ve bölgesel kalkınmasına önemli katkılar sunacağı ifade ediliyor.