Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor.

Bayram öncesi genel temizlik, ot biçme, çiçek dikimi gibi bakım çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Mezarlık ziyaretlerinin yoğun olduğu arife günü öncesinde Çorum Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.

Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlıkları bayrama hazır hale getiriyor.

Çorum Belediyesi’nin çalışmalarıyla birlikte, bayram öncesi mezarlıkların daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşuyor.