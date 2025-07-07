Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın başkanlığında ilçe başkanları toplantısını gerçekleştirildi.

Toplantıda, Genel Merkez tarafından yürütülen “Terörsüz Türkiye İçin Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” ve “Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” programları çerçevesinde önemli mesajlar verildi.

Toplantının en önemli gündem maddesi, terörle mücadelede toplumun her kesimini kapsayan güçlü bir mutabakatın sağlanması oldu. Bu kapsamda, vatandaşları bilgilendirmek ve sosyal medyada yayılan dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla geniş çaplı ziyaretler planlandı.

MHP heyeti; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları, meslek birlikleri, sendikalar, STK’lar, şehit ve gazi dernekleri, muhtarlar ve yerel yöneticilerle temas kuracak. Programın temel hedefi, milli birlik ruhunu güçlendirmek, bin yıllık kardeşliği pekiştirmek ve Türkiye’nin dört bir yanında teröre karşı ortak duruş sergilemek.

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise genel ve yerel siyasette izlenecek yol haritası oldu. İlçe teşkilatlarının sahadaki etkinliği, belediye projeleri ve İl Genel Meclisi üyelerinin çalışmaları detaylı biçimde ele alındı. Teşkilat içi koordinasyonun artırılması, yönetim yapılarının güçlendirilmesi ve vatandaşla daha etkin iletişim kurulması yönünde kararlar alındı.

MHP, halkın sorunlarına çözüm üretmek ve mahalle-köy düzeyindeki talepleri doğrudan merkeze ulaştırmak için yeni mekanizmalar kurma kararı aldı. Toplantıda, özellikle üretken belediyecilik anlayışının görünürlüğünün artırılması ve yerelde hızlı, çözüm odaklı yönetim modellerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, Cumhur İttifakı’nın birlik ruhuna vurgu yapan İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum’a kazandırılan ve kazandırılacak yatırımlara dikkat çekerek, eğitimden sanayiye, tarımdan altyapıya kadar her alanda vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projelerin sürdüğünü söyledi.

MHP Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin sağladığı güçlü yönetim modeliyle yerel hizmetlerin etkinliği artıyor. Türkiye’nin her karış toprağında vatandaşımızın huzur ve refahı için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.