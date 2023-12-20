Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Mecitözü Belediye Başkan Aday Adayı Okan Arık, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin sevilen simalarından MHP Mecitözü Belediye Başkan Aday Adayı Okan Arık, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki esnafları, sivil toplum kuruluşlarını ve kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Okan Arık, Mecitözü'nün sorunlarına odaklandığını ve ilçenin sorunlarını bildiğini belirterek, çözmek için de hazır olduğunu söyledi.