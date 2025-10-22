MHP'de Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün ile Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol görevi bıraktı.

Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın yanında Ankara’da yürütülecek çalışmalarda görev alacak olması nedeniyle İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Özyol'un yerine uzun yıllardır partide görev yapan Etem Asaf'ın atanması bekleniyor.

Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün de sosyal medya hesabından açıklama yaparak bir buçuk yıldır sürdürdüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

"Bizim için makamlar geçici, davamız ve inancımız ise ebedidir" diyen Ergün, "Bu yolda bana güvenen, desteğini esirgemeyen başta Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere; Teşkilatlardan sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın’a, MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı’ya, İl Başkanımız Sayın Mehmet İhsan Çıplak’a, Osmancık Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Gelgör’e, il genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, değerli dava arkadaşlarıma, görevim sürecinde desteğini esirgemeyen çok kıymetli Osmancık halkımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" bulundu.

Ergün'ün yerine henüz bir atama yapılmadığı öğrenildi.