Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı beraberindeki heyetle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Vahit Kayrıcı'yaziyaretinde Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl BaşkanıMehmet İhsan Çıplak,Merkez İlçe BaşkanıMustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Çorum İl BaşkanıOrhan Tosik, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Sungurlu Ülkü Ocakları BaşkanıAhmet Semih Çökmez ve Dodurga Belediye Başkanıİsmail Çetinkaya eşlik ettiler.
Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Editör: Çorum Hakimiyet