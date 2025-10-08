Boluspor’da sezon başında takımın başına getirilen Mustafa Er dün sabah saatlerinde görevi bıraktığını açıkladı.

Sezon başında kırmızı beyazlı takımla anlaşan Mustafa Er yönetiminde çıktığı dokuz maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Boluspor milli araya 12 puanla 12. sırada girdi.

Mustafa Er’in görevi bırakmasının ardından Boluspor yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mustafa Er ve ekibine hizmetleri için teşekkür etti.

Boluspor yönetimi yeni teknik adam arayışlarına başlandı.