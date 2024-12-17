MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, partisinin Çorum programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için söylediği sözler üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na cevap verdi. Çıplak, Dervişoğlu için "İp'ini kurtarma çabası" dedi.

İl Başkanı Çıplak, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun salon toplantılarında sirk cambazlığı yapmakla hiç bir yere varamayacağını, kimin hangi bataklıklarda boğulduğunu, beslendikleri bataklıkların kuruması neticesinde, sürekli Genel Başkanları Devlet Bahçeli'yi hedef almalarının İP'i kurtaramayacağını ifade etti.

Çıplak, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli siyasi hayatı boyunca 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışından bir adım bile sapmadı. Genel başkanımız Bahçeli Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, her zaman milletin ve devletin menfaatlerini önceleyen duruşuyla milletin takdirini toplamış bir lider oldu." dedi.

Ömürlerini siyasi rant peşinde tüketenlerin, MHP'nin duruşunu idrak edemeyeceğini belirten Çıplak, Devlet Bahçeli'nin, yaptığı tüm hamlelerin devletin ve milletin çıkarına olduğunu belirterek, "Genel başkanımız Bahçeli'nin bizleri hiç bir zaman yanıltmadığını belirtmek isterim. İYİ Parti Genel Başkanına tavsiyemiz, Genel Başkanımızı iyi dinlesinler, anlamaya çalışsınlar, mahcup olacakları işlere kalkışmasınlar." İfadelerine yer verdi.

'TERÖRLE MÜCADELEDEN TAVİZ YOK'

Çıplak, Bahçeli'nin malum çıkışı ile terörün, terörden beslenen odakların ve terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğunu, Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları darmadağın ettiğini kaydetti.

Bu süreçte Devlet Bahçeli'nin ifadelerinin gayet açık ve net olduğunu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurgulayan Çıplak, terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesinin süreceğini sözlerine ekledi.