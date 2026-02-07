Vali Ali Çalgan, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Mesajına, “6 Şubat 2023’de meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak anılan büyük depremlerin üçüncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, onları hüzün ve dualarla yad ediyoruz” ifadeleri ile başlayan Vali Ali Çalgan,

“Bu büyük felaketin ardından milletimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde gösterdiği metanetle yaralarını sarmaya çalışırken; devletimiz de yaraların en kısa sürede sarılması, şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için zamanla yarışırcasına büyük bir gayret göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir. Depremlerin yıkıcı etkilerini azaltmak için, kamu ve özel, toplumun tüm kesimleri üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Unutmayalım ki, depreme hazırlıklı olmak yalnızca bireysel değil, toplumsal bir görevdir. Bu gerçeği daima akılda tutmak, geleceğimizi güvence altına almanın en önemli adımıdır. Milletimizin bir daha böylesine büyük acılarla karşılaşmamasını temenni ediyor, asrın felaketinde ebediyete uğurladığımız vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.