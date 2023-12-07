Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmancık, İskilip ve Boğazkale ilçelerinin MHP’li Belediye Başkanları, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için yeniden aday adaylığı başvurusunda bulundu.

BAHÇELİ VE KAYRICI’YA ZİYARET

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP Genel Merkezine giderek Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler.

Ziyarette Laçin eski Belediye Başkanı Ünal Gevşek de yer aldı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’a başvuru formlarını ileten başkanlar daha sonra MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret ederek, yerel seçimle ilgili istişarede bulundular.