YÜKSEL BASAR

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Sungurlu’da yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir iftar programına katıldı. İftarda konuşma yapan Kayrıcı, “Cumhurbaşkanlığı’nı mutlaka ama mutlaka Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi gerekiyor. Bizim de parti olarak mecliste güçlü temsil edilmemiz için desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Sungurlu’da onuruna düzenlenen iftarda hemşehrileriyle bir araya geldi.

İFTARA KATILIM YOĞUNDU

Özgürler Düğün Salonu’ndaki iftar programına Vahit Kayrıcı’nın yanısıra diğer milletvekili adayı İsmail Lek, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çok sayıda davetli katıldı.

HEM ERDOĞAN HEM DE PARTİSİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

İftarda davetlilere hitaben konuşma yapan MHP Adayı Vahit Kayrıcı, konuşmasında seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, hemşehrilerinden de hem Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hem de partisi MHP için destek istedi.

‘VARLIK VE YOKLUK SEÇİMİ’

Sungurlu halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Kayrıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekerek, “Emperyalist ülkeler dünyanın kaynaklarını yeniden bölüşüyor. Bu nedenle bu seçim bizim için varlık ve yokluk seçimi. Biz, ya güçlü ve bölgesinde lider ülke Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz, ya da geriye dönüp bölüp parçalanan bir ülke haline geleceğiz. Türkiye’nin her konuda dik ve ayakta durması gerekiyor. Şuana kadar yapılan hizmetlerin yarıda kalmaması adına Cumhur ittifakının yeni seçim sistemiyle de iktidarda kalması şart” diye konuştu.

‘ZİLLET İTTİFAKI’NA FIRSAT VERMEYELİM’

Cumhur ittifakının bu seçimde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmesi hem de mecliste çoğunluğu elde etmesi gerektiğine vurgu yapan Kayrıcı, millet ittifakına yönelik de eleştirilerde bulunarak, “Karşımızda zillet ittifakı denilen bir ittifak var. Bu ittifak ki, yanına PKK dahil bütün şer güçleri alarak hareket ediyor. Söylemlerine bakın, daha şimdiden ülkeyi kaosa sürükleyecek bir dille konuşuyorlar. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Cumhurbaşkanlığı’nı mutlaka ama mutlaka Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi gerekiyor. Bizim de parti olarak mecliste güçlü temsil edilmemiz için desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

‘ÇORUM’UN HAKKETTİĞİ HİZMETİ ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

Çorum’da 1999 yılında da milletvekili seçildiğini hatırlatan Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, insanların geçmişte yaptıklarının geleceğe ayna olduğunu ifade etti.

Kayrıcı, milletvekili olduğu taktirde Çorum’un istediği ve hak ettiği hizmetleri alabilmesi için geçmişte olduğu gibi çalışacağını kaydetti.