Çorum Belediyespor midi erkek voleybol takımı antrenör Hasan Serhat Erdoğan yönetiminde Eymen Salih Özübek, Necip Fazıl Aykaç, Mustafa İlikman, Bekir Daylan, Oğuzalp Yener, Efe Hüseyin Kese, Salim Daylan, Yasin Kurt, Muhammed Emin Kepce, Ali Hacırecepoğlu, Yasin Dikmen ve Mahmut Eymen Coşkun’dan oluşan kadrosu ile yarı finale yükseldi.

Grubunda oynadığı üç maçınıda set vermeden kazanarak ikinci tura yükselen Çorum Belediyespor diğer gruptan ikinci olarak çıkan İstanbul Altekmaspor ile çeyrek finale yükselmek için karşılaştı. Rakibi önünde 25-19, 25-12 ve 25-17’lik skorlarla 3-0 yenen Çorum Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Dün çeyrek final maçında ikinci turda Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Temsilcimiz kötü başladığı maçta son sette toparlandı ancak bu yarı finale yükselmeye yetmedi.

Rakibi önünde ilk sette savunmada büyük hatalar yapan ve rakibine basit sayılar veren temsilcimiz hücumda etkili olamadı ve seti 25-18 kaybetti.

İkinci sette bu moral bozukluğunu üzerinden atamayan Çorum Belediyespor inanılmaz hataları peş peşe yapınca Bursa Büyükşehir Belediyespor bu seti de 25-14 kazanarak maçta üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette toparlanan temsilcimiz rakibine kolay şansı vermedi ve maça ortak olmak için verdiği mücadele ile uzatmaya giden sette son iki sayıda hücumda hata yapınca Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 27-25 maçıda 3-0 kazanarak yarı finale yükselen takım oldu.

Çorum Belediyespor midi erkek takımı zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği çeyrek final maçında şampiyonaya veda etti.