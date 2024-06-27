Midi Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında Çorum Belediyespor grupta son maçında Konya Büyükşehir Belediyespor’u de set vermeden 3-0 yenerek grup birincisi olarak ikinci tura yükseldi.

Nevşehir Gülşehir Spor Salonu’nda devam eden Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor midi erkek voleybol takımı Hasan Serhat Erdoğan yönetiminde Eymen Salih Özübek, Necip Fazıl Aykaç, Mustafa İlikmen, Bekir Daylan, Oğuzalp Yener, Ege Hüseyin Kese, Salim Daylan, Yasin Kurt, Muhammet Emin Kepçe, Ali Hacırecepoğlu, Yasin Dikmen ve Mahmut Eymen Coşkun’dan oluşan kadrosu ile mücadele ediyor.

Grubunda ilk iki maçında Denizli Cavidilspor ve Manisa Turgutlu Belediyespor takımlarını 3-0 yenen Çorum Belediyespor dün Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Gruptan çıkmak için kazanmak zorunda olan rakibi önünde ilk seti 25-21 alan temsilcimiz ikinci sette ise üç kez uzatmaya gitti ve bu seti 28-26 kazanan Çorum Belediyespor 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin direncinis erken kıran temsilcimiz seti 25-18 maçıda 3-0 alarak set vermeden grup birincisi olarak ikinci tura yükseldi.

Çorum Belediyespor ikinci tur maçında F grubundan ikinci çıkan Altekmaspor ile saat 15.30’da Damat Ferit Paşa Spor salonunda karşılaşacak.