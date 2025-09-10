Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ile Malik Blumenthal'in paylaştığı Al Baba Beni filminin çekimleri Çorum'un merkeze bağlı Seydim köyünde devam ediyor.

Senaryosu Mustafa ve Sinem Uslu tarafından kaleme alınan 'Al Baba Beni' filmin yapımcılığını KEM Yapım üstlenirken, filmin çekimleri Çorum'dan sonra Seydim köyünde devam etti.

Köy halkı film çekimlerine büyük ilgi gösterirken, ünlü oyuncuları yakından görmenin mutluluğunu yaşıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"Genç bir kız, sevdiği adamın aşkı uğruna bir terör örgütüne katılır. Zamanla içinde bulunduğu dünyanın gerçek yüzünü keşfeder. Ancak evine dönmesi artık imkansızdır. Onu bu cehennemden kurtarabilecek sadece bir kişi vardır, muhasebeci babası… Bir gün babasına ulaştırdığı tek cümlelik bir not her şeyi değiştirir, 'Al beni baba...' Bu yardım çağrısıyla harekete geçen baba, kızını kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişir."

2026 yılı başında vizyona girmesi planlanan “Al Beni Baba” gişede fırtına estirmeye ve sinemaseverleri derinden sarsmaya hazırlanıyor.