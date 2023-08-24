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Çorum Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi’nde “Sıra Gecesi” düzenleyecek.

25 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan Sıra Gecesinde, sanatçı Fatih Ünlü ve ekibi sahne alacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenecek sıra gecesine tüm Çorum halkını davet etti.

Başkan Aşgın yaptığı açıklamada, “Yaz aylarını dolu dolu yaşamaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi bir araya getirip güzel vakit geçirmek, kültürel etkinliklerle buluşturmak en büyük amacımız. Fatih Ünlü ve ekibinin muhteşem performansıyla renk katacağı sıra gecemizde hem geleneksel kültürümüzü yaşatmayı hem de eğlenceli bir akşam yaşatmayı amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 25 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Millet Bahçesi'ne bekliyoruz”dedi.