Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir mesaj yayınladılar.

Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarında şu ifadelere yer verdiler:

“18 Mart 1915 Çanakkale Savaşı, milletimizin bağımsızlık mücadelesi ve vatan sevgisi uğruna verdiği büyük mücadelelerin sembolüdür. Vatan topraklarını korumak için göğsünü siper eden Türk askerleri, tarihe altın harflerle yazılmış destanlar bırakmıştır. Onların azim ve fedakârlıkları bugün hala milletimizin gurur kaynağıdır ve gelecek nesillere ilham vermektedir. Çanakkale Zaferimizin 109.yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, onların aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatmayı bir görev olarak kabul ediyoruz.” (Haber Merkezi)