AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile birlikte Gülabibey Mahallesi’nde yaşayan özel gereksinimli bir çocuğu ziyaret ederek hayatını kolaylaştıracak tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Yapılan açıklamaya göre; ziyarette ihtiyaç sahibi aileyle yakından ilgilenen Ahlatcı ve Alagöz, aile bireyleriyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tekerlekli sandalyenin teslimi sırasında duygusal anlar yaşanırken, aile destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ahlatcı, “Bir tebessüme vesile olabilmek bizim için en büyük mutluluk. İyilik paylaştıkça çoğalır. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

AK Parti teşkilatının sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulanırken, mahalle sakinleri de yapılan destekten dolayı Milletvekili Ahlatcı ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

