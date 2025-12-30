Transfermarkt, Trendyol 1. Lig’de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

Yapılan değerlendirmede bu sezon başında büyük umutlarla Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan transfer edilen Çorum FK'nın Paraguaylı kanat oyuncusu Braian Samudio, piyasa değeri en çok düşen 10 futbolcu arasında yer aldı.

1 milyon 200 bin Euro olan Samudio'nun piyasa değeri 200 bin Euro düşerek 1 milyon Euro'ya kadar düştü.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 18 maça çıkan Samudio 4 gol 2 asistlik katkı sağladı ama oynadığı futbolla beklentileri karşılayamadı.

1.LİG'İN EN DEĞERLİ OYUNCUSU AFENA-GYAN

Güncel piyasa değerlerine göre Amed SK’dan Felix Afena-Gyan, 1,6 milyon euro ile ligin en değerli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Bodrum FK’dan Taulant Seferi ve Manisa FK’dan Jonathan Lindseth 1,5 milyon euro bandında yer aldı.

Ayberk Karapo ve Pedro Brazão, artan değerleriyle üst sıralara yükselirken; İstanbulspor’dan Emir Kaan Gültekin, Bodrum FK’dan Gökdeniz Bayrakdar ve Çorum FK’dan Braian Samudio da 1 milyon Euro ve üzerindeki değerleriyle öne çıkan oyuncular arasında yer aldı.

Güncellemede en dikkat çeken düşüşlerden biri Sakaryaspor forması giyen Wissam Ben Yedder’de yaşandı.

35 yaşındaki Fransız golcünün piyasa değeri 1,2 milyon Euro'dan 800 bin Euro'ya gerileyerek 400 bin Euro'luk kayıp yaşadı.

Amed SK’da forma giyen Dia Saba 300 bin euro düşüş yaşarken, Bandırmasporlu Cédric Hountondji’nin değeri de aynı miktarda geriledi.

Genç oyuncular arasında Sivasspor’dan Emre Gökay, Sarıyer’den Muhammet Özbaskıcı ve Keçiörengücü’nden Berkan Keskin de değer kaybeden isimler arasında yer aldı.

ÇORUM FK'NIN KADRO DEĞERİ 8.60 MİLYON EURO

Takım bazında bakıldığında Bodrum FK, 14,5 milyon Euro toplam kadro değeriyle 1. Lig’in en değerli takımı konumunda bulunuyor.

Çorum FK'nın güncel kadro değeri ise 8.60 milyon Euro olarak açıklandı.

Manisa FK ve İstanbulspor da zirveyi zorlayan ekipler arasında yer aldı.

Pendikspor yaklaşık 1,45 milyon Euro'luk artışla güncellemenin en fazla değer kazanan takımı olurken; Amed ve Sivasspor ise toplam kadro değerinde düşüş yaşayan kulüpler arasında dikkat çekti.