MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı ziyaret etti.

Milletvekili Kayrıcı, ziyaretinde Recep Çıplak’tan İl Özel İdaresinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Recep Çıplak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Kayrıcı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Milletvekili Kayrıcı, daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur’a ziyarette bulunarak meclis başkanı seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kayrıcı ziyaretlerinde, “İşbirliğimizi güçlendirmek ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Kayrıcı’ya ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP İl ve İlçe yöneticileri ile İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.