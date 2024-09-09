Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'nın kızı Burcu Kayrıcı görkemli bir tören ile dünyaevine girdi.

Siyaset ve iş dünyasının buluştuğu törene MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, İlyas Topsakal, Yaşar Yıldırım, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Talip Geylan, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçe başkanları ve il yönetimi, STK temsilcileri, iş dünyasının önemli temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.