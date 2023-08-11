Tahmini Okuma Süresi: dakika

Silmkent’te yapımına 6 yıl önce başlanan 743 konutluk projenin aradan geçen zamana rağmen teslim edilmemesi tepkilere neden oldu. Bazı hak sahipleri Silmkent TOKİ konutları önünde toplanarak eylem yaptılar.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er de eylem yapan vatandaşlara destek verdi.

'HALKIMIZI OYALAMAYIN'

Milletvekili Mehmet Tahtasız, ev hayali kuran vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşadıklarını, kirada oturdukları evlerden ev sahipleri tarafından çıkarılmaya zorlandıklarını ifade ederek, “Halkımızı kandırmayın, oyalamayın, kul hakkına girmeyin, emeklilerimize verdiğiniz sözü yerine getirin” dedi.

Yapımı devam eden konutları gezdiğini ve bilgi aldığını aktaran Tahtasız, “Şantiyede az sayıda işçi çalışıyor. Şayet firmaya gerekli hak edişler verilmiş olsaydı burada 100 değil, 400 kişi çalışırdı ve konutlar da söz verildiği tarihte biterdi” diye konuştu.

Evlerini yıllardır teslim alamayan hak sahipleri ise ev sahipleri ile sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, evlerini en kısa sürede teslim almak istediklerini ifade ettiler.