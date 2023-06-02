HURŞİT BOZKURT

28. Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etti.

Meclisi yaşlı üye olması dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yönetti. Milletvekillerinin yemin törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

TBMM Genel Kurulu’ndaki oturumda 28. dönemde milletvekili olarak seçilen AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya ve Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Vahit Kayrıcı yemin ederek görevlerine başladılar.