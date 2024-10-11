Ahlatcı Çorum FK milli ara nedeni ile verilen dört günlük iznin ardından hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Önceki akşam tesislerde toplanarak haftanın ilk çalışmasını yapan kırmızı siyahlı takım dünü ise çift antrenman ile geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım sabah yaptığı çalışmaya adelesinde ağrı olan Geraldo ile hasta olan Kadir Seven katılmadı. Isanma hareketleri ve beşe ikinin ardından daha sonra üc takımlı dar alanda oyun oynatan Teknik Heyet son bölümde ise yarı sahada 10’a 10 taktik çalışma yaptırdı.

Çorum FK’da futbolcular akşam ise saat 18’de tesis fitnes salonunda iki grupta halinde çalıştı.

İki grup halinde fitnes salonunda bulunan alatlerle çabuk ve kuvvet hareketleri yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların hayli yoruldukları gözlendi.

Çorum FK hazırlıklarını bugünde sabah ve akşam yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.