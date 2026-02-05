Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Ethem Baran, pazartesi günü Çorum’da kurulan Hayvan Pazarına giderek üreticilerle bir araya geldi.

Yıllarca hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan ve sektörün içinden gelen bir isim olan Baran, pazarda üreticilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Baran, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların karşılaştığı zorlukları yakından bildiğini ifade ederek, “Üreticimizin derdi bizim derdimizdir” dedi.

Canlı hayvan pazarında küçükbaş yetiştiricileriyle sohbet eden Baran, özellikle yem fiyatları, bakım maliyetleri, pazar şartları ve kesim süreçlerinde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Baran, birlik yönetiminde üreticinin daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Baran yaptığı açıklamada, “Ben yıllarca bu işi sahada yapan bir üretici olarak sıkıntıları çok iyi biliyorum. Çiftçimizin ve yetiştiricimizin emeğini koruyacak projeleri hayata geçirmek için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Baran, Çorum Belediyesi Halk Et ve Hayvan Pazarı Müdürü Ramazan Kılıç’ı da makamında ziyaret etti.

Görüşmede canlı hayvan pazarının işleyişi, kesim süreçleri ve üreticilerin talepleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Baran, pazarın daha düzenli ve verimli işlemesi adına üreticilerden gelen istekleri dile getirerek, çözüm odaklı bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Birlik başkan adaylığı sürecinde saha çalışmalarına devam eden Baran, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Damızlık koyun keçi yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz, hayvancılığın temel taşıdır. Birliğimizin asli görevi üreticimizin hakkını savunmak, emeğini büyütmek ve sorunlarına çözüm üretmektir. İnşallah birlik yönetiminde üreticinin sesi daha gür çıkacak.”

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ethem Baran, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Ramazan Kılıç’a teşekkür ederek, “Üreticimizin emeğini koruyacak, hayvancılığımızı daha ileriye taşıyacak adımlar için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.