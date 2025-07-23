İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bulunan kavşakta yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarıyor.

Eşref Hoca Caddesi, Atalay 1. Sokak ve Anadolu 3. Sokak’ın kesiştiği kavşakta özellikle sabah saatlerinde mesaiye giderken ve akşam mesai çıkışında sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kalabiliyor.

Okulların açık olduğu dönemlerde bu yoğunluk daha da artarken, sürücüler ve yayalar için ciddi riskler oluşuyor. Kavşağı kullanan sürücüler trafik akışının daha düzenli hale gelmesi için buraya trafik ışığı konulmasını istiyor.

Vatandaşlar, 23 Nisan Kavşağı, Milli Eğitim Kavşağı, Çevre Yolu Kavşağı ve Özel Hastane Kavşağı güzergahında yeşil dalga uygulaması hayata geçirilirse trafik akışının daha hızlı şekilde akacağı görüşünü dile getiriyor.