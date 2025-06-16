Özel Sporcular Yüzme milli takımı Çorum’da yaptığı kampa verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Milli takım teknik heyeti ve sporcuları 2025 Avrupa Para Gençlik ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında ilimizde bulundukları süre içinde verdikleri destek nedeni ile teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Aşgın ise milli takımı Çorum’da misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi. Çorum’u spor kenti yapmak için tesisleşme ve sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Aşgın yüzme milli takımı teknik heyet ve sporcularına ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.