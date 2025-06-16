Karate’de Premier League’nin ilk ayağında Çorum Belediyespor’dan Yiğit Gözübüyük üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

12-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Premıer League Gençler 55 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Yiğit Gözübüyük zorlu rakiplerini yenerek çıktığı yarı final maçında kaybetti ve bronz madalya kazandı.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe Premier League’in bu yıl beş etaptan oluşacağını ve bu etaplarda toplayacakları puanlarla Türkiye Şampiyonası, Avrupa seçmesi ve Dünya Seçmesi için yarışma hakkı elde edeceğini belirterek herdeflerinin milli takıma sporcu göndermek olduğunu söyledi.

Ligde ikinci etap müsabakaları 27 Haziran’da Zonguldak’ta üçüncü etap müsabakaları 11 Temmuz’da Manisa, 4. etap müsabakaları 25 Temmuz’da başta son etabın ise 7 Ağustos’ta Mersin’de yapılacağını açıkladı. Türe bu beş etaplı ligin sonunda ülkemzi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcuların belirleneceğini açıkladı.