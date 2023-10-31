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UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk etti.

12 bin kişinin izlediği müthiş atmosferde milliler Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Milli takımımıza galibiyeti getiren gol 14. dakikada Birgül Sadıkoğlu’ndan geldi.

Ay yıldızlı takım bu sonuçla UEFA Uluslar Ligi B Kategorisi'ne yükseldi.

Tarihinde ilk defa bir milli maça ev sahipliği yapan Çorum'da bugün her yer kırmızı beyaz oldu.

Stada Türk bayraklarıyla maçı izlemeye gelen Çorumlu taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla milli takımı destekledi.

Maç sonu milli futbolcular galibiyeti taraftarlarla birlikte coşkuyla kutladı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil ile birlikte Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Lüksemburg Konsolosu Laura Lakaff tribünden takip etti.