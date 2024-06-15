Bolu’da düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.kademe müsabakalarının ikinci gününde Ankara temsilcisini 2-1 yenen Mimar Sinanspor adını finale yazdırdı.

B grubunda mücade eden Mimar Sinanspor ilk maçında Çankırı Yurdumspor 4-1 mağlup etmişti.Bugün ikinci maçında Bolu Karaçayır stadında ikinci maçında Ankara Gazi Eğitimspor ile karşı karşıya geldi.Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Ozan ve Metehan’ın golleri ile maçı 2-1 kazanarak finale yükseldi.

Mimar Sinanspor yarın saat 17:00’da bir diğer Ankara temsilcisi Ankara Atletikspor ile final maçına çıkacak.