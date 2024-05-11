Beltaş 1. Amatör Küme’de Mimar Sinan Gençlikspor şampiyonluk kupasına gecikmeli olarakda olsa kavuştu.

Mimar Sinan’ın Bosna Parkı içinde düzenlenen kupa törenine katılam yüksek oldu.

1. Amatör Küme’de Gülabibeyspor ile girdiği zorlu mücadeleyi önde bitiren ancak Alaca Belediyespor’un itirazı nedeni ile kupa töreni yapılamayan Mimar Sinan Gençlikspor kupasını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen törenle aldı.

Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASGD Başkanı Rıfat Kara, NAMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar, kulüp temsilcileri, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kupa töreninde ilk konuşmayı Mimar Sinan Gençlikspor kulübü başkanı Alper Zahir yaptı. Zahir konuşmasında kulüp olarak gençlere büyük önem verdiklerini ve gençlerinde Mimar Sinanspor’a çok büyük değer verdiğini belirterek törene katılan herkese teşekkür etti ve şampiyon olan takımın teknik heyet ve futbolcularını tebrik etti.

Daha sonra Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay yaptıkları konuşmalarda Mimar Sinan’ı başarısından dolayı kutladılar ve Çorum’u temsil edecekleri Bölgesel Amatör Lig’de başarılar dilediler.

Konuşmaların ardından 1. Amatör Küme’de şampiyon olan Mimar Sinan Gençlikspor’un futbolcuların isimleri tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi.

Şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve diğer davetliler tarafından verildi.

Futbolcuların şampiyonluk kutlamasının ardından tören misafirlere yemek organizasyonu ile sona erdi.