Bolu’da devam eden U 17 1. Kademe Bölge birinciliğinde Çorum Mimar Sinanspor grup birinciliği için bu akşam Ankara Atletik Futbol Kulübü ile finale yükselmek için mücadele edecek.

Bolu Karaşehir Sentetik futbol sahasında oynanan U 17 bölge birinciliğinde Çorum Mimar Sisanspor takımı grupta ilk maçında dün akşam saat 17’de Çankırı Yurdumspor ile karşılaştı.

İlk maçta Ankara Atletik FK, Çankırı takımını 5-0 yendi. Mimar Sinan ile Ankara Atletik FK takımı ile saat 17’de Bolu Karaşehir sahasında karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde yarın saat 16’da diğer grubun birincisi ile yarı final grubuna yükselmek için karşılaşacak.