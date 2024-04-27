Kırıkkale’de devam eden U 18 grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor bugün finale yükselmek için Ankara Kavaklıdarespor ile karşılaşacak.

Grupta ilk maçında Amasyaspor’u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Mimar Sinan Gençlikspor dünü bay geçti. Grupta dün Amasyaspor ile Ankara Kavaklıdere takımları karşılaştı.

Mimar Sinan Gençlikspor gruptaki son maçında bugün saat 13’de Kırıkkale Yenişehir Semt sahasında Ankara Kavaklıderespor ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde grup birincisi olarak finale yükselecek.

Temsilcimiz finale yükselmeyi halinde yarın diğer gruptan birinci olarak çıkacak takım ile yarı final grubuna yükselmek için karşılaşacak.