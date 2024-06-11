Mimar Sinan Gençlikspor U 17 takımı Bolu grubunda ilk günü bay geçti.

Grup maçları için dün sabah saatlerinde Kulüp Başkanı Alper Zahir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Bolu’ya yolcu edilen Mimar Sinanspor U 17 takımı teknik toplantıya katıldı.

Çekilen kura sonucunda Çorum Mimar Sinanspor B grubunda Çankırı Yurdumspor ve Ankara Gazi Eğitimspor takımları ile yer aldı.

A grubunda ise Kırıkkale Futbol Kulübü, Ankara Atletik Futbol Kulübü ve Eskişehir Sağlıkspor takımları yer aldı.

Bolu Karaşehir sentetik futbol sahasında oynanacak U 17 grup birinciliğinde Mimar Sinan’ın bay geçtiği ilk gündü Çankırı Yurdumspor ile Ankara Gazi Eğitimspor takımları karşılaşacak. Mimar Sinan yarın saat 17’de bu maçın mağlubu ile karşılaşacak. Grupta tüm maçlar saat 17.00’de başlayacak.

Grup maçları sonunda ilk sırayı alan iki takım 14 haziran cuma günü yarı final grubuna yükselecek takımı belirlemek için finalde karşılaşacaklar.