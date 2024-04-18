Tokat’ta devam eden Okullararası Yıldız Erkekler futsal grup birinciliğinde Mimar Sinan Ortaokulu erkek takımı ikinci maçında Amasya Suluova Gazi Ortaokulu’nu 7-1 yenerek grup birinciliği yolunda büyük avantaj yakaladı.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu’da yapılan grup birinciliğinde ilk maçında Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu 5-1 yenerek grubu iyi bir başlangıç yapan Mimar Sinan Ortaokulu dün ikinci maçında Suluova Gazi ortaokulu ile karşılaştı.

Çorum Mimar Sinan Ortaokulu ise Göktan, İlker, İhsan, Mustafa, Mert, Alperen, Mehmet, Yusuf Salih, Murat ve Bora’lı kadrosu ile mücadele ederken Amasya Gazi Ortaokulu Sinan, Bulut Emir, Ahmet, Yiğit, Egemen Kayra, Furkan Esen ve Bilal Özen’li kadrosu ile mücadele etti.

Rakibi önünde ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçtan 7-1’lik galibiyet ile ayrılan Miman Sinan’ın gollerini Mert (3), Yusuf ve Mehmet ikişer attılar.

Mimar Sinan Ortaokulu grubunda son maçında bugün yarı final grubuna yükselmek için Ordu Şehit Cüneyt Akkuş Ortaokulu ile karşılaşacak.

Grupta ilk iki maçlarını kazanan iki takım bugün saat 13’de karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım yarı final grubuna yükselecek.