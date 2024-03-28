Mimar Sinan futbol sahasında hummalı çalışma devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından zemin düzenleme ve yenileme, ışıklandırmanın güçlendirilmesi ve tel örgülerinin yükseltilerek boyanması işleri ihalesini kazanan firma çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan tel örgülerin boyanması ve yükseltilmesi işlemi devam ederken diğer yandan da eskiyen halıların sökümü devam ediyor.

Firma yetkilileri çalışmaların hava şartlarının izin vermesi nedeni ile çok hızlı ilerlediği ve böyle gitmesi halinde Nisan ayı sonuna kadar çalışmaları tamamlayarak sahayı hazır hale getirebileceğini açıkladı.