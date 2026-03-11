U 18’de şampiyonluğu kazanan Mimar Sinanspor kupasını rötarlı aldı.

U 18’de üstün bir oyun sonunda şampiyonluğu kazanan Mimar Sinanspor kupasını U 15 kategorisindeki kupa töreninde aldı.

İtfaiye sahasında düzenlenen törenle şampiyon olan Mimar Sinanspor ile üçüncü olan Osmancık Kandiberspor ve dördüncü olan İkbalspor’a kupaları verildi.

İkinci olan Sungurlu Belediyespor ise kupa törenine katılmak için Çorum’a gelirken kulüp antrenörünün annesinin vefat etmesi üzerine geri döndü. Sungurlu Belediyespor’un kupası daha sonra verilecek.