Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor lig öncesi son hazırlık maçında Sinopspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eğer yönetiminde yaklaşık iki yıldır sürdüren Mimar Sinanspor bundan önce Bursa Fethiye İdman Yurdu, Kastamonu Taşköprüspor, Çorum FK U 19 ve son olarakta Turhalspor ile hazırlık maçları yaptı.

6 Ekim pazar günü sezonun ilk maçında evinde Çankırı FK’yı konuk edecek Mimar Sinanspor lig öncesi son hazırlık maçında 28 Eylül cumartesi günü saat 15’de Sinopspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sinop Üniversitesi sahasında oynanacak maçtan sonra futbolculara iki gün izin vereceğini belirten TeknikDirektör Hüseyin Eğet ardından Çankırı maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.