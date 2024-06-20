Bolu’da yapılan U 17 grup birinciliğinde Çorum Mimar Sinan Gençlikspor finalde penaltı atışlarında yeilerek elendi.

Bayram öncesi Bolu’da yapılan grup birinciliğinde Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçında Çankırı Yurdumspor’u 4-1 yendi. İkinci maçında ise Ankara Gazi Eğitimspor’u üstün bir oyun sonunda 2-1 yenerek grupta birinci olarak finale yükseldi.

Final maçında ise diğer grubun birincisi Ankara Atletik Futbol Kulübü ile karşılaşan Mimar Sinanspor zorlu final maçında rakibi ile başabaş bir oyun oynadı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın normal süresinde takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca yarı final grubuna yükselen takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Mimar Sinan rakibine 5-4 mağlup olarak yarı final grubuna yükselme şansını kaybetti.