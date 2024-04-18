Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu U 18 grup merkezlerini açıkladı.

24 grup merkezinde oynanacak U 18 grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor takımı Kırıkkale grubunda mücadele edecek.

141 takımın 24 grupta mücadele edeceği U 18 grup maçları altılı gruplarda 25-28 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor Kırıkkale’de yapılacak grup maçlarında iki Ankara takımı ile birlikte Çankırı, Kırşehir ve Amasya şampiyonları ile mücadele edecek.

Altı takımın mücadele edeceği grup birinciliğinde üçerli grupta oynanacak maçlar sonunda birinci olan iki takım finalde yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecek.

Grupta mücadele edecek kulüp isimleri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.