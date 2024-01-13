Amatör Futbol’da bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

1. Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren iki takım Mimar Sinan ile Ulukavakspor arasındaki maçı ilimiz C Klasman Hakemi Celal Bayraklı yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre amatör futbolda haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

1. Amatör Küme: İskilipspor- İskilipgücüspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Özkan Dağ, Sertan Kabay. Kargıserispor- Gülabibeyspor: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Fatih Koçak. HE Kültürspor- Alaca Belediyespor: Nuriye Çınar Bal, Ebubekir Kılcı, Atahan Demir. Mimar Sinanspor- Ulukavakspor: Celal Bayraklı, Uğur Koçak, Ömer Bingöl.

U 14 LİGİ: Çorum Anadolu FK- Osmancık Kandiberspor: Mertcan Öğreten. Kargıgücüspor- 1907 Gençlikspor: Fatih Koçak. Çorumspor- HE Kültürspor: Uğur Koçak. Mimar Sinanspor- Hattuşaspor: İsmail Sırma. Sungurlu Belediyespor- Vefaspor: Mertcan Öğreten. Mecitözü Gençlerbirliği- İskilipspor: Batuhan Gelgeç. Gençlerbirliği- Maviay Gençlikspor: Ömer Bingöl.

U 16 LİGİ: Gençlerbirliği- Sungurlu Belediyespor: İsmail Sırma, Atahan Demir, Merve Esen. Osmancıkgücüspor- Hattuşaspor: Emrecan Arslan, Bahar Çakıcı, Sefa Kabak. Maviay Gençlikspor- İskilipgücüspor: Muammer Tekmen, Sertan Kabay, Nezgidar Abukan. Mimar Sinanspor- HE Kültürspor: Abdullah Enes Gökgüney, Ömür Soytemiz, Ömer Bingöl. Çorum Anadolu FK- Alaca Belediyespor: Ramazan Boyraz, Çiğdem Varan, Özkan Dağ.