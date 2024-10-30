Bölgesel Amatör Lig’de beşinci hafta maçları bugün oynanacak.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor bugün saat 14’de İtfaiye sahasında Kırıkkale Yahşihanspor ile karşılaşacak.

Ligde ilk dört maçta bir galibiyet iki beraberlik alan Mimar Sinanspor 5 puanla dokuzuncu sırada bulunurken konuk Kırıkkale Yahşihanspor ise ligde dört maçından da mağlubiyet ile ayrıldı ve grupta 14. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sonu zorlu Taşköprüspor deplasmanından bir puanla dönerek moral bulan Mimar Sinanspor kendi saha ve seyircisi önünde üç puan sevinci yaşayamadı. Yeşil beyazlı takım ligdeki çıkışını sürdürmek ve kendi evinde üç puanla tanışmak bugün kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Konuk Kırıkkale Yahşihanspor takımı ise ilk dört maçı kaybederek geleceği Çorum’dan puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer takım olarak maça hazır olduklarını ve taraftarlarının vereceği destek ile üç puan alarak ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Eğer bugünki maça tüm Çorumlu futbol severleri davet etti.