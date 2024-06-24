Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Miman Sinanspor teknik heyeti belli oldu.

Uzun yıllardır Mimar Sinan kulübünde her kategoride teknik direktör olarak görev yapan Hüseyin Eğer kulüp başkanı Alper Zahir ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonunda Hüseyin Eğer yönetimindeki teknik heyette yardımcı antrenör olarak Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Atletik Performans antrenörü olarak Özkan Bülbül ve kaleci antrenörü olarak ise Murathan Veran görev yapacak.

Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir takıma uygun ve tanıdıkları isimlerden oluşturdukları teknik heyetin başarılı olacağına inandığını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Hüseyin Eğer ise ekip olarak çalışmalara başladıklarını ve hedeflerinin en iyi kadroyu kurarak Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.