Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu U 18 gruplarında mücadele edecek takımları açıkladı. Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor’un mücadele edeceği Kırıkkale grubundaki rakipleride belli oldu.

25-28 Nisan tarihlerinde Kırıkkale’de yapılacak olan U 18 grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor ile Ankara Sincanspor, Ankara Kavaklıderespor, Çankırı Yurdumspor, Amasyaspor ve Kırşehir FK takımları mücadele edecek.

24 grup merkezinde yapılacak olan müsabakalarda altışarlı gruplarda kura ile üçerli iki gruba ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda birinci olanlar pazar günü finale yarı final grubuna yükselmek için karşılaşacaklar.