Namsan U 17 Liginde Mimar Sinan tüm maçlarını kazanarak puan kaybetmeden şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Yeşil beyazlılar bu sezonki üçüncü şampiyonluğu kazandı.

9 takımın mücadele ettiği U 17 ligi grup aşamasında sekiz maçınıda kazanarak ve 39 gol atan sadece bir gol yiyen Mimar Sinan grup lideri olarak final grubuna yükseldi.

Final Grubunda da ilk beş maç sonunda şampiyonluğu açık ara garantileyen Mimar Sinanspor takımı son maçında İskilipgücüspor ile karşılaştı.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanan Mimar Sinan takımı final grubunda da altı maçta32 gol atarken kalesinde sadece bir gol gördü ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Mimar Sinan Gençlikspor 1. Amatör Küme ve U 18 liginin ardından U 17’de de şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.