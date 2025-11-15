Antalya’da düzenlenen Kemer Cup futbol turnuvasında Mimar Sinanspor U 11 kadrosu 30 takım arasında dördüncü oldu.

Kemer’de dün gün süren turnuvada Mimar Sinanspor’u Kemer Cup’ta Aras Tüfekci, Emirhan Şahin, Muhammed Bozdağ, Muhammed Ali Akbaş, Yiğit Hamza Tokyay, Yiğit Hamza Afşar, Emirhan Güler, Kaan Kara, Emir Kesmen, Batuhan Şahin, Baran Şahin, Görkem Erdal, Haktan Öncel, Görkel Benli, Selim Çelik, Yusuf Avcıoğlu, Sedat Alp Bulut, Emirhan Şahin, Ahmet Kaan Akkaya, Yunus Emre Yaman, Batuhan Kurşuncu, Yiğit Buğra Torun, Emir Erdem, Emre Özbek, Yiğit Fikret Didim, Mustafa Kaya, Yusuf Bekir Semerci, Mert Uygun, Yunus Emre Kaya ve Yıldıırım Samet Öz’den oluşan takımlarla mücadele etti.

2015 yaş grubu grupta oynadığı maçlarda Mimar Sinanspor U 11 takımı Antalya Akrep 1996 takımı ve Konya İdman Yurdu takımlarını 4-2, Trabzonspor’u 4-0 yenerken Antalya Arsuz Uluçınar takımı ile 2-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Dün sabah seansında yarı finalde Altay ile karşılaşan Mimar Sinanspor takımı rakibine 3-0 yenilerek turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

2014 yaş grubu U 12 takımı ise grubunda Hatay İskenderun’u 3-1 yenerken Manisa Selvitepespor ve İzmir Urla Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken Antalya Kaşspor takımına 4-1 yenilerek gruptan ikinci olarak elendi.