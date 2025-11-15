Kadınlar Voleybol 2. Liginde üçüncü Çorum derbisi Osmancık İlçe Spor Salonunda oynanacak.

Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol takımları yarın saat 15.00’de İlçe Spor Salonunda karşılaşacaklar.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkış ile üçüncü sıraya kadar yükselen Osmancık Belediyespor yarın evinde oynayacağı Çorum Voleybol maçını da kazanarak ilk iki iddiasını devam ettirmek istiyor. Oynadığı sekiz maçta altı galibiyet alan Osmancık Belediyespor bu seriyi taraftarının önünde kazanarak devam ettirmek istiyor.

Son maçında Hopa Belediyespor’u yenerek moral bulan Çorum Voleybol ise güçlü rakibi önünde galibiyet arayacak. Çorum Voleybol takımı ligde oynadığı sekiz maçta dört galibiyet ve dört mağlubiyet aldı.

Hakem Tokat’tan Osman Gövdeli

Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol takımları arasındaki maçı Tokat bölgesi hakemi Osman Gövdeli yönetecek yardımcılığını ise Amasya’dan Sezgin Kaya yapacak.

Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Hasan Öztürk görevli.