Sivas’da devam eden U 18 Yarı Final Grup birinciliğinde Mimar Sinanspor ikinci maçında Rize Kopuzlar Vakfıspor’u 3-1 yenerek finale yükselmek için penaltı atışı yapmayı garantiledi.

Grupta ilk maçında üstün bir oyun oynamasına karşın Samsun Kadıköyspor ile 1-1 berabere kalan Mimar Sinanspor dün ikinci maçında Rize şampiyonu ile karşılaştı. Maça tutuk başlayan temsilcimiz 18. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü ve ilk yarıyı bu skorla geride tamamladı.

İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Mimar Sinanspor oyunun kontrolünü eline geçirdi ve 65. dakikada Emirhan Ağcı’nın attığı golle skoru eşitledi. Beraberliğin iki takımında işine yaramadığı maçın son bölümünde Mimar Sinanspor 78. dakikada Eyyüp’ün attığı golle maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Son bölümde tüm hatları ile yüklenen Rize takımı karşısında iyi savunma yapan Mimar Sinanspor 90+4. dakikada Arda Kabasakal’ın attığı golle skoru 3-1 yaptı ve rahatladı.

Grupta bugün saat 14’de grubun diğer maçında Samsun Kadıköyspor ile Rize şampiyonu karşılaşacak. Bu maçı Rize takımı kazanması halinde Mimar Sinan finale yükselecek. Maçı Samsun takımı kazanması halinde ise Mimar Sinanspor tribünden inerek finale yükselecek takımı belirlemek için penaltı atıyı yapacak.