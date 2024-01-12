U 16 Liginde ilk yarı maçları tamamlandı.

İlk yarı maçları sonunda A grubunda Mimar Sinan, B grubunda ise Çorum Anadolu FK devreyi kayıpsız olarak lider tamamladılar.

A grubunda ilk yarının son hafta maçında Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurluspor önünde 9-0 gibi farklı skorla galip gelerek beşinci maçından da üç puanla ayrıldı.

Lig ikincisi Gençlerbirliği ise İskilipgücüspor karşısında 1-1 berabere kalarak altın değerine iki puan kaybetti.

Kültürspor ise Maviay önünde 3-0 galip gelerek ilk iki şansını devam ettirdi.

B grubunda ise Çorum Anadolu FK en yakın rakibi Hattuşa Gençlikspor önünde 7-0 gibi farklı skorla kazanarak dördüncü maçınıda üç puanla kapattı ve ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamladı.

Grubun puansız iki takımının maçında Alaca Belediyespor, Çorumspor’u 2-1 yendi ve ilk galibiyetini aldı.

U 16 liginde ikinci yarı heyecanı bu hafta sonunda başlıyor.

A grubunun kritik maçında Mimar Sinan ile HE Kültürspor takımları karşılaşacak.

Haftanın diğer kritik maçında ise B grubunda final grubu mücadelesi veren Osmancıkgücüspor ile Hattuşa Gençlikspor arasında oynanacak.