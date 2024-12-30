Amatör futbolda sezonun ikinci şampiyonluk kupasını Mimar Sinanspor kazandı.

U 16 Final grubu son maçında Mimar Sinanspor şampiyonluk yolunda çok daha dezavantajlı olduğu maçta Anadolu FK’yı 1-0 yenerek ikili averaj üstünlüğü ile şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final Grubunda ilk beş maç sonunda 10 puanla son haftaya lider olarak giren Anadolu FK ile 7 puanla ikinci sırada giren Mimar Sinanspor takımları İtfaiye sahasında karşılaştılar. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü daha çok elinde bulunduran Anadolu FK gol yollarında başarılı olamadı ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da daha iyi başlayan Anadolu FK olmasına karşın maçın 45. dakikasında Anadolu FK kalecisinin büyük hatası sonucunda pozisyonu iyi takip eden Umut Ayaz’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve avantajı eline geçirdi.

Beraberlik halinde şampiyon olacak Anadolu FK maçın kalan uzun bölümünde erken panik havasına girdi ve oyun kurmakta zorlandı. Rakip kalede girdiği pozisyonda ise son vuruşlarda başarılı olamayan Anadolu FK karşısında Mimar Sinanspor takımı ikinci bölgeyi iyi kapatarak rakibine boş alan bırakmadı ve sahadan tek golle üç puanla ayrılarak 10 puanla ligi tamamlayan iki takım arasında Mimar Sinan ikili averaj üstünlüğü ile şampiyon olurken Anadolu FK ise aynı puanla ikinci oldu.

Bu maçtan önce oynanan maçta Çorumspor’u 2-0 yenen Çorum Vefaspor takımı üçüncülük kupasının sahibi oldu.