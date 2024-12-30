İş insanı, Çorumlu hemşehrimiz Harun Uysal, Kick Boks Federasyonuna seçilmesi sebebiyle yaptığı açıklamada, “Dünyada ve Avrupa’da şampiyonlar çıkaran bir federasyona yönetim kurulu üyesi olduğumdan dolayı çok mutluyum. Bizi bu göreve layık gören Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Harun Uysal, “ Gençliğimde kick boksta siyah kuşak birinci dan'a kadar yükselmiştim. Bir dönem de kick boks Çorum bölge hakemliği de yapmıştım. Şimdi bu spor dalına hizmet edecek olmak beni heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Federasyonun, “Milli ve manevi değerler içerisinde spor bilincini, vatan ve millet sevgisini, Kick Boks sevgisini kazandırarak spor yapma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve sporu bir yaşam tarzına dönüştürmektir.” şeklindeki misyonu çerçevesinde çalışmalar yürüteceğini anlatan Uysal, “Spor yapan kişilerin odaklanma yeteneklerinde artış görülüyor. Gençlerimizi spora yönlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak bizim temel amacımızdır. Kick boks niçin önemlidir? Kick boks yapan kişinin tüm vücudu koordinasyonlu şekilde çalışır. Aerobik enerji sistemi daha fazla kullanılan bu branşta kişiler yüksek kalori harcar. Düzenli yapılan kick boks, hem stresi azaltır hem de kişinin deşarj olmasını sağlar. Kişilerde koordinasyonun gelişmesine yardımcı olur. Gençlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.” ifadelerini kullandı.